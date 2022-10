Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der hübsche Kaninchenbub Jerome (etwa ein Jahr) wurde leider ausgesetzt, weshalb er nun im TierQuarTier Wien auf ein neues Zuhause wartet. Er lebt derzeit in Außenhaltung und kann daher auch sofort in ein Gehege im Garten ziehen. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at