Vaucluse in Frankreich: Genuss für alle Sinne

Erstes Ziel nach der Ankunft auf dem Flughafen Marseille-Provence ist Cucuron, eines dieser zauberhaften Dörfer, die den Charme dieser Gegend geprägt haben und mitverantwortlich dafür sind, dass die Provence nach Paris zu den beliebtesten Urlaubszielen in Frankreich zählt. Wir quartieren uns in der Domaine la Parpaille außerhalb der Ortschaft ein. Es liegt ein wenig abseits und ist bedingt durch unsere späte Anreise in der Dunkelheit gar nicht so leicht zu finden, allerdings sind die Mühen schnell vergessen, denn das Anwesen ist reizend. Alte Steinmauern, viel Gespür bei der Renovierung der wunderbaren Bausubstanz aus dem 17. Jahrhundert und liebevolle Einrichtung machen aus dem kleinen Hotel – fünf Zimmer und zwei Appartements, eines sogar mit einem privaten Pool – ein Kleinod. Eve, die freundliche und Englisch sprechende Gastgeberin, liebt es zu kochen, das Frühstück ist wahrlich ein Gedicht mit vielen hausgemachten Köstlichkeiten, das sich wirklich selbst in dieser Genussgegend hervorhebt.