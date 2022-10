„Pecoraro & Pecoraro“ und die Welt von „Music “

Höhepunkt der Show ist der Titel „Gates of time“, den Mario für seinen Sohn Oscar geschrieben hat, den Enkel von Herwig Pecoraro. Im Mittelteil des Songs hört man plötzlich ein Saxofon spielen und ein junger Mann betritt die Bühne. Er heißt Oscar Pecoraro, studiert in Wien an der Hochschule Saxofon und ist mit dem Talent des Vaters und des Großvaters gesegnet. Es stehen damit erstmals drei Generationen der Pecoraros gleichzeitig auf der Bühne: Pecoraro, Pecoraro & Pecoraro.