Noch fehlt die Genehmigung für neuen Sportplatz

Für Christoph Thür ist es schlicht ein „Verrat an der Oberndorfer Jugend“. Was den Ortspolitiker der Wählergemeinschaft NOW derart in Rage bringt? Die Gemeindevertretung beschloss bei ihrer jüngsten Sitzung, dass auf dem Gelände der Sportanlage neue Wohnungen entstehen sollen. „Spätestens 2025 ist am jetzigen Sportplatz Schluss, einen neuen Standort gibt es noch nicht“, wettert Thür in einem Facebook-Video. Für das seit längerer Zeit geplante Sportzentrum auf einem Grundstück an der Lindach würden weiterhin die nötigen Genehmigungen seitens des Landes fehlen.