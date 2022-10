SCR Altach trifft auf Hartberg - LIVE ab 14.30 Uhr

In Altach sieht Miroslav Klose einen gänzlich anderen Gegner als beim 1:2 in Hartberg zum Liga-Start. „System, Spielphilosophie mit und gegen den Ball haben sich geändert. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und wollen gewinnen“, sagte der Deutsche. Klose vermisst bei seinem Team noch eine gewisse Leichtigkeit. „Die müssen wir uns erarbeiten. Wir wollen es in der Rückrunde besser machen.“