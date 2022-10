Männer: Krise in der Lebensmitte

Alkohol als „Seelentröster“

In der Bewältigung dieser Probleme zeigen sich allerdings markante Unterschiede. „Männer greifen bevorzugt zu Alkohol als Selbsttherapie, neigen zu anderem selbstschädigendem Verhalten, wie Nikotinabusus, übertriebener sportlicher Betätigung, vermehrtem Arbeiten, risikoreichem Verhalten im Straßenverkehr sowie Eingehen von Außenbeziehungen.“ Auch körperlich kommt es zum Umbruch, vor allem die Leistungsfähigkeit nimmt ab. „Bei Männern ist wie bei Frauen eine physiologische Abnahme der Hormone feststellbar, die aber im Gegensatz zum weiblichen Geschlecht nicht so gut erforscht bzw. äußerlich feststellbar ist“, so der Experte.