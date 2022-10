Lineker fordert schwule Spieler auf, sich zu outen

In Katar ist Homosexualität gesetzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Turnierchef Nasser Al Khater sagte dem britischen Sender Sky News, Besucher würden nicht diskriminiert werden. Homosexuelle Fans dürften Hände halten. „Alles, worum wir die Leute bitten, ist, Respekt für unsere Kultur zu zeigen“, sagte Al Khater. Solange man nichts tue, was andere Menschen verletze, seien alle willkommen. Die WM beginnt am 20. November und dauert bis zum 18. Dezember.