Fußball-WM 2022 in Katar: Moralisch vertretbar?

In knapp 50 Tagen steigt im Wüstenstaat Katar die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft. Erstmalig findet diese auf der saudi-arabischen Halbinsel statt. Jedoch schon seit Jahren gibt es heftige Kritik an der Austragung. Sklavenarbeiter wurden genutzt, um die Stadien aufzubauen. Im Zuge des Aufbaus starben nach internationalen Angaben über 6.500 Arbeiter. Die LGBTQ+ Community wird weiterhin unterdrückt und gleichgeschlechtliche Handlungen können mit Gefängnis geahndet werden. Auch dass die WM wegen der Hitze in Katar während der Sommermonate nun im Winter ausgetragen werden muss, stößt vielen sauer auf, da das beliebte Public Viewing großteils ausfallen wird. Kann man sich trotz dieser Missstände die diesjährige Weltmeisterschaft anschauen oder sollte ein Zeichen gesetzt werden, um Reformen bei der Vergabe der WM in Gang zu setzen?