Putin will Katar mit russischer Erfahrung helfen!

Russland will Katar Tipps für die Durchführung der kommenden Fußball-WM geben! „Alles, was wir an Erfahrung bei der Vorbereitung auf eine Fußball-WM weitergeben können, machen wir, wie Sie wissen, darüber haben wir eben gerade die Möglichkeit gehabt, zu sprechen“, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti dem Emir Katars, Tamim bin Hamad Al Thani, bei einem Treffen in Astana.