FIFA erwägt Entschädigungsfonds für Katar-Arbeiter

Fünf Wochen vor Beginn der WM in Katar hat der Fußball-Weltverband FIFA einen Entschädigungsfonds für verletzte oder getötete Arbeiter nicht komplett ausgeschlossen. Es sei „wichtig zu versuchen, dass jeder, der durch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine Verletzung erlitten hat, in irgendeiner Weise entschädigt wird“, sagte der stellvertretende Generalsekretär Alasdair Bell am Donnerstag bei einer Anhörung im Europarat in Straßburg.