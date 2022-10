40 machten dicht: Hat das Wirtshaus ausgedient?

Das Selbstbedienungsrestaurant „Steckerlfisch, Spare Ribs & Co.“ in Trausdorf gehört im Frühling und Sommer zu den beliebtesten Lokalen im Bezirk. Auch Tagestouristen, die in den „Familypark“ oder an den Neusiedler See fahren, genießen hier gerne Grillspezialitäten. Seit 2. Oktober ist das saisonal geführte Lokal geschlossen. Der Grund ist nicht die Winterpause, sondern akuter Personalmangel, sagt Inhaber Reinhard Gwiss.