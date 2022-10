Amtsärztin impfte Bub (10) gegen Willen der Mutter

Darinka D. aus Wels ist hellauf empört: „Wozu unterschreibe ich vorher extra, dass unser Sohn an der HPV-Impfung in seiner Schule nicht teilnehmen darf, wenn sich dann eh keiner daran hält?“ Die 36-Jährige war am 4. Oktober aus allen Wolken gefallen, als Sohn Aron mit einem Pflaster am Arm heimkam und über Kopfschmerzen, Übelkeit und eine Schwellung im Bereich der Einstichstelle klagte.