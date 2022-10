Zehn Jahre Kampf um „Birnis“ Hypo-Millionen

Oktober 2012. Es ist mucksmäuschenstill im voll besetzten Großen Saal am Klagenfurter Landesgericht, als Richter Manfred Herrnhofer im Untreueprozess rund um das Fake-Gutachten von Steuerberater Dietrich Birnbacher die Schuldsprüche fällt: VP-Boss Josef Martinz, Birnbacher und die beiden Landesmanager Gert X. und Hansjörg M. werden für die Machenschaften um versteckte Parteienfinanzierung in höchsten Kärntner Politkreisen zur Verantwortung gezogen. Alle Angeklagten werden ebenso verurteilt, 5,7 Millionen Euro an Kärnten zurückzubezahlen – zur ungeteilten Hand heißt das im Juristenjargon. Auch der verstorbene Jörg Haider wird posthum belastet.