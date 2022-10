Carlsen feiert in Mayrhofen vierten Sieg in Serie

Schach-Superstar Magnus Carlsen hat beim Vereins-Europacup in Mayrhofen im Zillertal seinen vierten Sieg in Serie geholt. Der Weltmeister aus Norwegen, der mit einem Remis ins Turnier eingestiegen war, setzte sich am Samstag gegen den Deutschen Marco Baldauf durch. Auch sein Club Offerspill gewann gegen den Tiroler Verein „Schach ohne Grenzen“ klar und wahrte die Chance auf den Gesamtsieg in der Schach-„Champions League“.