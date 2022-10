Ford-Mustang-Fehler „treiben mich in den Wahnsinn“

„… kein Verständnis dafür“

Man kann nur hoffen, dass nicht allzu viele Exemplare in Kunden so auslassen: „Softwarefehler, die mich nicht mehr ins Auto einsteigen lassen, wenn ich nach der Party in der Nacht vom Feldweg weg möchte, oder der Rückscheibenwischer, der die ganze Zeit durchrennt, wenn ich ihn an die Wallbox anstecke, treiben mich in den Wahnsinn!!!!“, schreibt Marion R. aus dem Bezirk Mödling. Und weiter: „Ich hab absolut kein Verständnis dafür, dass ich mich mit richtigen Einstellungen abgfretten soll.“