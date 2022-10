Österreich bekommt Fixplatz für European League

Krems gibt Platz her

Da für das nun gültige Nationenranking die Saisonen 19/20, 20/21 und 21/22 herangezogen werden, hat Österreich nun einen Fixplatz. Allerdings gibt es dafür infrastrukturelle Auflagen, weshalb diese Saison Meister Krems seinen Startplatz in der Qualifikation Hard überlassen hatte. Bei den Vorarlbergern verlängerte der 42-jährige isländische Trainer Jon Jonsson am Mittwoch übrigens um zwei Jahre bis 2025. Die Qualifikation für die European League besteht künftig nur aus einer Runde (Hin- und Rückspiel).