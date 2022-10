Fürstin Charlène begeistert Fans mit Diva-Foto

Schon am Samstag hatte sich die Fürstin in Paris eine Modeschau angesehen. Sie besuchte die Präsentation der Schweizer Luxusmarke Akris. Albert Kriemler, der Chefdesigner des Labels, gilt als langjähriger Freund der Fürstin, die an dem Tag einen dunkelblauen Hosenanzug von Akris trug.