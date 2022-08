Fürstin Charlene: „Habe schwere Zeit durchgemacht“

Eigentlich wollte Fürstin Charlene im März des letzten Jahres nur nach Südafrika, um sich dort gegen die Jagd von Nashörnern einzusetzen. Was als ein kurzer Trip in die alte Heimat geplant wurde, wurde schlussendlich zum monatelangen Aufenthalt. Eine HNO-Infektion verursachte Komplikationen, die eine Heimreise nach Monaco unmöglich machten. Zwei OPs später kehrte Charlene endlich zu ihren Zwillingen Jacques und Gabriella sowie zu ihrem Ehemann heim ins Fürstentum - nur, um kurz darauf in einer Luxusklinik in der Schweiz einzuchecken.