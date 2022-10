„1 Stadt, 5 Stadien“ - Sportkombiticket für Wien

Das Ziel von "Kombiticket Austria" ist es Leute wieder zurück in die Stadien zu bringen und ihnen Livesport einfacher und vor allem kostengünstiger zugänglich zu machen. Denn die rückgängigen Zuschauerzahlen stellen die diversen Klubs vor Probleme. „Zusätzlich wollen wir die Leute auch zu Sportarten bringen, an die sie in erster Linie nicht denken würden, wie eben beispielsweise Floorball.“, wie der Initiator und Jungunternehmer Constantin Badawi preisgibt.