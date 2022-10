Bakterien töten oft innerhalb von 24 Stunden

Es gibt wohl niemanden, den dieser Satz kalt lässt. Vor allem, wenn man dabei an seine eigenen Kinder oder Enkel denkt. Was sind die Symptome einer Meningokokken-Meningitis? Worauf muss man achten? Gibt es eine vorbeugende Maßnahme? Wir haben anlässlich des Welt-Meningitis-Tages am 5. Oktober die Antworten darauf.