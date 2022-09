Pöltl startet als Leader der Spurs in neue Saison

Für den 26-jährigen Wiener steht in seiner siebenten NBA-Saison ein kompletter Neustart mit einem sehr jungen und unerfahrenen Team bevor. Seit Dienstag läuft das offizielle Trainingscamp der Spurs, in der Nacht auf Montag steigt bei den Houston Rockets das erste Preseason-Spiel, ehe es am 20. Oktober gegen die Charlotte Hornets losgeht. „Wir sind sehr jung, man merkt im Training natürlich die Unerfahrenheit und dass wir noch nicht eingespielt sind. Es geht jetzt noch darum, die Basics des NBA-Basketballs in unser Spiel zu implementieren“, sagte Pöltl.