Impf-Boykott kostete NBA-Star 100 Millionen Euro

Irving konnte vergangene Saison in der NBA keine Heimspiele für die Nets spielen, bis die Impfpflicht in New York im März aufgehoben wurde. Auch einige Auswärtsspiele verpasste der 30-Jährige durch seinen Impfstatus. Im Sommer 2021 wäre die Vertragsverlängerung angestanden, aber unter der Bedingung, sich impfen zu lassen. „Es war wie ein Ultimatum. Ich verstehe den Standpunkt des Vereins, aber diese Pille war für mich schwer zu schlucken“, so Irving. „Ich musste mich damit auseinandersetzen, meinen Job für diese Entscheidung zu verlieren.“