Pöltl-Coach rät: „Niemand sollte auf uns wetten“

„Wer zur Hölle bist du?“

Der 73-jährige Popovich ist seit der Saison 1996/97 Trainer der San Antonio Spurs. Unter ihm holte der Verein fünf NBA Titel. Seit 2018 ist er auch Coach des einzigen Österreichers in der NBA, Pöltl kam damals von den Toronto Raptors. Die Titel gewann Popovic mit Spielern wie David Robinson, Tim Duncan, Kawhi Leonard, Manu Ginobili und Toni Parker. Heute bestehe sein Team aus jungen Spielern, die er teilweise noch nicht kenne: „Ich ging heute in den Filmraum und dort saß dieser junge Kerl und ich sagte,‘Wer zu Hölle bist du?‘“, so der Trainer der Spurs.