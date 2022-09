Carlsen vs. Niemann - jetzt gibt’s Ermittlungen!

Carlsen wirft seinem US-Kontrahenten Betrug vor: „Ich glaube, dass Niemann - auch in letzter Zeit - mehr betrogen hat, als er öffentlich zugibt.“ Anfang September war es zum ersten Vorfall zwischen beiden gekommen: Beim Sinquefield Cup in St. Louis verlor der Superstar überraschend gegen Niemann und zog sich erstmals in seiner Karriere von einem Turnier zurück.