Das Ende der Sommerfrische auf den Alpen

Einer der Höhepunkte im bäuerlichen Jahreskreis

Der Alpabtrieb im September wird meist mit einem Fest verbunden und ist nach wie vor einer der Höhepunkte im bäuerlichen Jahreskreis. So wurden in Dornbirn Vieh und Älpler, die über die Ebniter- und die Gütlestraße zogen, im Bereich des Waldbad Enz von zahlreichen Zuschauern empfangen. Die Hatler Musig gestaltete das musikalische Rahmenprogramm, auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Die anschließende Viehverteilung erfolgte am Parkplatz des Waldbades, wo die Landwirte bereits warteten, um ihre Tiere in Empfang zu nehmen.