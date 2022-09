Eiskalte Schweiz schafft in Spanien Historisches

Manchester-City-Profi Akanji hatte die Schweizer in Saragossa in der 21. Minute nach einem Eckball per Kopf in Führung gebracht, Breel Embolo (59.) legte nach. Jordi Alba (55.) erzielte den Treffer für die Spanier. „Man muss erst einmal eine Mannschaft finden, die mehr Ballbesitz hat als Spanien“, sagte Trainer Murat Yakin. „Aber wir sind wach und organisiert geblieben.“