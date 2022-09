Neue Verletzte! ÖFB-Bezwinger Frankreich im Pech

Am Tag nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg über Österreich in der Nations League sind die Verletzungssorgen bei Weltmeister Frankreich noch größer geworden. Wie Teamchef Didier Deschamps nach dem Spiel am Freitag bekanntgab, fallen nun auch der gegen Österreich nicht aufgebotene Tormann Maik Maignan sowie der in der 23. Minute ausgetauschte Verteidiger Jules Kounde aus.