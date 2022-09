Lettland verbietet als 16. EU-Land Pelztierzucht

Das lettische Parlament hat am Donnerstag für ein vollständiges Verbot der Pelztierzucht gestimmt, das zum Jahr 2028 in Kraft treten wird. Lettland ist damit das 16. Land der Europäischen Union, das sich gegen Tierleid auf Pelztierfarmen stellt. In Österreich sind Pelzfarmen seit 2005 verboten, die letzte schloss bereits 1998.