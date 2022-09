Deutschland gegen Ungarn ab 20:45 Uhr LIVE

„Müssen von Anfang an da sein“

Für Teamchef Hansi Flick ist das Doppel auch ein letzter Test unter Wettkampfbedingungen vor der WM von 20. November bis 18. Dezember in Katar. „Deswegen müssen wir jetzt in den Turniermodus reingehen und von Anfang an da sein“, sagte Flick. Er denkt aber auch schon an das Zwischenjahr 2023. Dann hat Deutschland als für die EM 2024 qualifizierter Gastgeber keine Pflichtpartien - es sei denn, man erreicht das Nations-League-Finale im Juni.