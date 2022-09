13-Jährige entführt: Prozess in Graz fortgesetzt

Videoaufzeichnungen weg

Doch wie sich herausstellte, werden die Videoaufzeichnungen nur fünf Tage aufbewahrt, hätten also gleich nach dem Vorfall angefordert werden müssen. Das Handy des Mädchens wurde sichergestellt, doch die Mutter hatte zuvor einiges gelöscht. Eine Polizistin hatte wichtige Nachrichten fotografiert, doch auch diese sind nach einem Diensthandytausch verschwunden. Die Zugbegleiterin schließlich war nur privat unterwegs, da es so etwas in der S-Bahn nicht gebe, hieß es.