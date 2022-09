Marko Arnautovic vor Rekord: „David schafft 200“

Marko Arnautovic steht unmittelbar vor einem Eintrag in die ewige ÖFB-Bestenliste. Sollte der 33-Jährige wie zu erwarten am Donnerstag in der Nations League im Stade de France gegen Frankreich zum Einsatz kommen, würde er sein 103. Länderspiel für die österreichische Nationalmannschaft absolvieren und dadurch mit dem heimischen Rekord-Internationalen Andreas Herzog gleichziehen. Am Sonntag gegen Kroatien winkt dem Bologna-Profi der Aufstieg zur alleinigen Nummer eins.