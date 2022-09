ÖSV-Super-Adlerin Kramer heizt den Männern ein

So kuschelweich die Gesamtweltcupsiegerin im Umgang mit dem Vierbeiner ist, so eiskalt zeigt sie sich auf der Skisprungschanze. „Jedes Mal, wenn ich in meine Wohnung gehe und die große Kristallkugel sehe, wird mir bewusst, dass es ein cooler Winter war“, spricht sie ihre Dominanz in der Vorsaison an. Kramer war mit Abstand die beste Adlerin von allen - einzig ihr Covid-bedingtes Aus für die Olympischen Spiele trübte eine ansonsten überragende Saison. Wie sie dieses wegsteckte? „Das ist ein Teil meiner Reise. Ich filtere raus, was gut und was schlecht war. So weiß ich, was ich ändern muss, um im nächsten Winter wieder gut drauf zu sein.“ Die großen Ziele der Salzburgerin sind klar: die neuerliche Jagd auf den Gesamtweltcup und eine WM-Medaille!