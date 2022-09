Die schönsten Neubauten von Wien und Umgebung

In schöner Ruhelage und eingebettet in eine gepflegte Nachbarschaft werden zwei hochwertige Einfamilienhäuser auf einem Baurechtsgrund errichtet. Beide Häuser werden in schlüsselfertiger Ausführung angeboten und befinden sich derzeit in einer frühen Bauphase (Untergeschoss) - eine Gestaltung des Innenbereichs ist durchaus noch nach Ihren Vorstellungen möglich.