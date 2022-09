Trainer beim SK Rapid? Das sagt Adi Hütter!

Er ist als Aktiver zur Kultfigur im heimischen Fußball geworden und auch als Trainer gehört er inzwischen zu den größten Aushängeschildern Österreichs - Adi Hütter! Erfolge säumen seinen Karriereweg ausgehend von den Anfängen in Vorarlberg über die Zeit in Salzburg und die Schweiz bis in Deutschlands Bundesliga. Eine Rückkehr nach Österreich, etwa zum SK Rapid, schließt der 52-Jährige trotz aktueller Vereinslosigkeit allerdings aus …