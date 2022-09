Kaputter Sportplatz! Engerling-Plage in Reichenau

Denn in Reichenau haben Engerlinge den Rasen im Griff. Krähen graben diese aus bis zu fünf Zentimetern unter der Erde aus. „Der Platz war unter der Woche völlig schwarz, hunderte Vögel haben den Rasen umgebuddelt“, so Coach Miro Markelic. Insgesamt sind über 200 Quadratmeter (vorwiegend die Fläche an den beiden Strafräumen) betroffen.