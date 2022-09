Duell mit Austria: Monschein kehrt erstmals zurück

Was wurde eigentlich aus jenem Mann, der am 20. September 2020 mit einem „Elfer-Doppelpack“ die Austria zum 2:1-Heimsieg gegen Ried geschossen hatte? Er verließ im Sommer 2021 nach vier Jahren (144 Spiele, 48 Tore) den Verteilerkreis, heuerte beim LASK an, setzte sich dort aber nie durch, im Frühjahr war Altach seine sportliche Heimat, seit Sommer ist dies Ried.