Box-Superstar Alvarez bleibt Vierfach-Weltmeister

Alvarez kündigte noch im Ring an, sich nun operieren lassen zu wollen. „Meine linke Hand muss operiert werden. Es ist sehr schlimm. Ich kann nicht mal ein Glas Wasser halten“, sagte Alvarez, der mit der Verletzung bereits in den Ring gestiegen war. „Wir haben den Fans drei gute Kämpfe gezeigt.“ Das vermeintlich letzte Duell war wenig spektakulär und vor allem in der ersten Hälfte von Golowkins Passivität geprägt. Der daraus resultierende Rückstand ließ sich nicht mehr aufholen.