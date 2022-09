So bleiben unsere Kids jetzt stark und fit

Mangelernährung trotz Überfluss?

Vitalstoffe in der Nahrung sorgen für mehr Energie, Konzentrationsfähigkeit und Widerstandskraft. Das ist gerade in jenen Zeiten, in denen das Immunsystem stark gefordert wird, wichtig. Eigentlich sollte man meinen, dass ein Nährstoffmangel in einem Industrieland nicht möglich ist. „Bei ausgewogener Ernährung ist das auch richtig“, meint dazu die Apothekerin Mag. Eva Maria Owesny. „In besonderen Situationen, wie z. B. bei viel Fast Food, wenig Obst und Gemüse, Magersucht, schlechten Essern, Stress und einer rein pflanzlichen Ernährung (vegan), kann es aber durchaus zu einer Unterversorgung kommen."