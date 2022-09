Gute Erfolge bei virtueller Diabetes-Therapie

Weniger Arztbesuche nötig

Der Betroffene muss also nicht mehr jedes Mal persönlich beim Arzt erscheinen, um die Therapie an die Zuckermesswerte abzustimmen, sondern er trägt täglich Blutdruck- sowie Zuckerwerte, das Gewicht etc. in eine App ein oder die Daten werden automatisch übermittelt. Durch dieses engmaschige Monitoring kann man Auffälligkeiten sowie Abweichungen schnell erkennen und eingreifen.