Kalte Progression: Werden Sie entlastet?

Am Mittwoch wird im Ministerrat beschlossen, dass die schleichende Steuererhöhung mit 1. Jänner 2013 abgeschafft wird. Das soll vor allem kleineren und mittleren Einkommen zugutekommen. Für die Bevölkerung wird sich die Abschaffung darin erkenntlich machen, dass das steuerfreie Gehalt steigt, trotz Inflation. Durchschnittlich würden 24 Euro mehr ausbezahlt werden. Was denken Sie über die Abschaffung? Werden Sie die Entlastung im Geldbörsel spüren? Teilen Sie Ihre Gedanken gerne in den Kommentaren!