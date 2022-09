Faustschlag! Italien-Trainer rastet komplett aus

Unfassbare Szenen haben sich am Sonntag bei der Basketball-Europameisterschaft in Berlin abgespielt! In der Hauptrolle Italien-Trainer Gianmarco Pozzecco, der nach dem sensationellen Aufstieg gegen Turnier-Favoriten Serbien komplett ausgerastet war - und trotz aller Freude einem Ordner sogar einen Faustschlag verpasst hatte.