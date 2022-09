College-Liebe versteigert Musk-Memorabilia

„Immer an Elon erinnert“

„Als wir in den Weihnachtsferien 1994 Elons Mutter in Toronto besuchten, schenkte mir Elon sowohl die kleine ‘love, love, love‘-Notiz als auch die Halskette“, so Gwynne in der Stellungnahme von RR. „Seine Mutter hatte eine Reihe dieser Halsketten in einer Kiste in ihrem Schlafzimmer, und Elon erzählte mir, sie stammten aus der Smaragdmine seines Vaters in Südafrika - er zog eine aus der Kiste. Und weil ich ihm nichts zu Weihnachten geschenkt hatte (und ich mich deswegen sehr schuldig fühlte), sagte er, wir würden die Halskette als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für mich betrachten.“