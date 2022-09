So emotional trauert Lewis Hamilton um die Queen

Vor dem Rennen in Monza hielt Mercedes beim dritten Freien Training am Samstag eine Schweigeminute für die verstorbene Queen ab. Besonders nahe ging ihr Tod offenbar Lewis Hamilton, auf Instagram schrieb er: „Wie findet man die Worte, um den Verlust Ihrer Majestät der Königin zu beschreiben? Sie war wirklich eine Ikone, eine Inspiration und eine beruhigende Präsenz für die meisten, wenn nicht alle, unseres Lebens. Seit der traurigen Nachricht denke ich über ihr unglaubliches Leben nach. Sie war ein Symbol der Hoffnung für so viele und sie diente ihrem Land mit Würde, Hingabe und Freundlichkeit. Sie war wirklich wie keine andere und ich bin dankbar, dass ich während ihrer Zeit gelebt habe. Ihr Vermächtnis wird lang anhalten und ihr Ableben tief spürbar sein.“