Endlich spielt Ronaldo durch - Heimpleite!

Das Szenario gibt‘s also doch noch: einen unter Trainer Erik ten Hag von Beginn an (und durch) spielenden Cristiano Ronaldo. So geschehen am Donnerstagabend bei Manchester Uniteds Start in die Europa-League-Saison gegen Real Sociedad. Tatsächlich durfte der Portugiese über die volle Distanz ran. Der Abend endete im Jammertal.