Google Maps hilft jetzt beim Kraftstoffsparen

Der neue Service werde sukzessive in den nächsten Tagen eingeführt und werde bald auch in mehr als 30 weiteren Ländern Europas zur Verfügung stehen, kündigte das Unternehmen an. Eine klimafreundliche, weil kraftstoffsparende Routenführung spare Geld und CO2. Laut Statista-Bericht 2022 ist der Straßenverkehr der größte Verursacher von CO2-Emissionen in Europa.