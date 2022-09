140 Lehrer fehlen, „aber keine akuten Engpässe“

In Tirols Schulen laufen die Vorbereitungen für den Start in der kommenden Woche. Aber noch nicht jeder Direktor weiß, wie er den Unterricht abwickeln soll. Es fehlen Lehrer. Im Gegensatz zu Ostösterreich und Vorarlberg sei der Mangel in Tirol aber nicht gravierend, wird in der Bildungsdirektion betont. Gleichzeitig räumt Bildungsdirektor Paul Gappmaier ein, dass es in einigen Regionen und für bestimmte Fächer doch Engpässe gibt. „Vor allem in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein“, weiß Lehrer-Gewerkschafter Peter Spanblöchl. Laut Tiroler Bildungsdirektion ist auch der Raum Innsbruck aktuell betroffen.