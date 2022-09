Mit einem kritischen Blick auf die Menschheit

Ihre Charaktere, wie etwa Julia Hofer in „2001“ oder Eva Gruber in „Vater unser“, sind junge, kluge Frauen, die manchmal am Leben und der männlichen Überheblichkeit verzweifeln. Teilen Sie sich bestimmte Lebensrealitäten mit Ihren Romanfiguren?

Zum Glück muss ich die Leben meiner Romanfiguren nicht leben und musste auch nicht all das erdulden, was ihnen widerfuhr. Aber auch mich beschäftigten kuriose Dinge und ich teile mir mit Julia Hofer diese Zeit des Aufwachsens zur Jahrtausendwende in einem kleinen Touristenort.