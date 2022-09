Zumindest einen Tag: Horn zurück an Tabellenspitze

Der SV Horn hat zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung in der 2. Liga inne. Die Niederösterreicher holten beim 3:1 (1:0) gegen den FC Liefering am Freitag den fünften Sieg im siebenten Spiel und liegen damit drei Punkte vor dem SKU Amstetten, der am Samstag Blau Weiß Linz empfängt.