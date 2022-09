Deutsche-Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Union-Trainer Urs Fischer blieb vor dem Duell der beiden Teams mit zehn Zählern am Boden. „Es ist eine Momentaufnahme“, sagte der Schweizer vor dem bisher wohl größten Spiel der Berliner unter seiner Führung. „Wir haben nicht den Spitzenkampf im Kopf.“ Die Tabellenführung wäre der nächste Höhepunkt im stetigen Aufstieg der Eisernen, die vor drei Jahren noch in der zweiten Liga spielten und zuletzt zweimal in Folge in den Europacup einzogen.