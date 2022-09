Fabrik für Feuerwehr-Autos wird weiter ausgebaut

Dort ist man stolz, dass ein Großteil der Mitarbeiter (aktuell rund 70 Prozent) selbst in Freiwilligen Feuerwehren tätig sind. „17 unserer Angestellten haben sogar die Kommandantenprüfung abgelegt. Was sie bei ihrer Tätigkeit für die Feuerwehr erleben, versuchen wir in unsere Entwicklungen einfließen zu lassen“, so Reisl.